Galatasaray taraftarlarından Talat Terim için pankartlar

Galatasaray taraftarları, Hatayspor maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasındaki Hatayspor müsabakasında Fatih Terim ve babası Talat Terim taraftarlar tarafından unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'in vefat eden babası için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı.

Taraftarların açtıkları pankartlarda, ‘Talat Terim'in mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun' ve ‘Başın sağ olsun hocam' yazıyordu.