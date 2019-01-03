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Galatasaray tempo artırdı

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında her oyuncu, kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. Akşam yapılan ikinci antrenmana ise koordinatif hareketlerle başlandı. Daha sonra topla ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde durulurken ana bölümde sınırlı alanda dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan akşam antrenmanı öncesi, Muğdat Çelik'in doğum günü kutlandı.


Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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