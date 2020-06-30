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Galatasaray - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.


Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:



3 Temmuz Cuma


21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya



4 Temmuz Cumartesi


18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen


18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler


21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek



5 Temmuz Pazar


18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan


21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus


21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır



6 Temmuz Pazartesi


21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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