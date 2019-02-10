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Galatasaray - Trabzonspor maçını 46 bin 927 seyirci izledi

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti.

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na toplam 46 bin 927 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekte bulunurken, deplasman tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

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