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Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.


Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.


Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:



Yarın


13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük


16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy


16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa


19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler



23 Ocak Pazar


13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler


13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka


16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen


16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge


16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol


19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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