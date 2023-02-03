Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'nin, Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi

17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Giresunspor - Kayserispor: Erkan Özdamar