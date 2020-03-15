İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti

Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na hareket etti.

Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.


Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlamış daha sonra kampa girmişti. Sarı-kırmızılı kafile tesislerden hareket ederek, stada doğru yola çıktı. Takımı çok sayıda taraftarlar uğurlamaya geldi. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle takımlarına derbi öncesinde destek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.