Galatasaray, Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu

Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu.

Galatasaray verilen milli arada Nef Stadyumu'nda 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Berk Balaban, Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı. İlk yarıyı Tuzlaspor 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Tuzlaspor, Galatasaray'ı 6-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Kutay Kurt (k.k.) ve Ömer Bayram kaydetti. Tuzla'da ise Ezeh hat-trick yaparken diğer golleri Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Bardhi attı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, yaşadığı talihsiz kazadan yaklaşık 13 ay sonra Tuzlaspor maçıyla sahalara döndü ve 11'de mücadeleye başladı.