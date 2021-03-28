İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 32.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde sarı-kırmızılıların 19 Yaş Altı takımı ile 60 dakikalık bir antrenman maçı yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Milli takım kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.


Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.