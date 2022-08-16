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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Galatasaray'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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