Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.