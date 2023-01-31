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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Kaan Ayhan, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk edecek.

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