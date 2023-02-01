Galatasaray - Ümraniyespor maçını 43 bin 823 taraftar izledi

Galatasaray-Ümraniyespor maçını Nef Stadyumu'nda 43 bin 823 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 43 bin 823 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.