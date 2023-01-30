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Galatasaray, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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