Galatasaray ve Beşiktaş, stada geldi

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, iki takım da polis eskortları eşliğinde stadyuma ulaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden saat 16.45'te çıkan Galatasaray, taraftarlarının desteğiyle tesislerden ayrılırken, Beşiktaş ise saat 17.10'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da meşalelerle takımlarını derbiye uğurladı. Türk Telekom Stadyumu'na ilk gelen ekip Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, klasikleşen girişini yaptı ve otobüsün camlarına vurarak stadyuma girdi. Galatasaray'ın hemen ardından ise Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı stada giriş yaptı.