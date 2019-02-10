Galatasaray ve Trabzonspor stada geldi

Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde iki takım da maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcular stada geleneksel olarak yaptıkları otobüsün camlarına vurarak geldi. Bordo-mavililerin taşıyan otobüsün gelişinde ise bir olay yaşanmadı.