Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların sakatlığı bulunan golcüsü Falcao'nun, tedavi için İspanya'ya gideceği açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Falcao, tedavi için İspanya'ya gidecek

Antrenmanda Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Tedavisine devam edilen Radamel Falcao'nun, tedavisinin iki haftalık bölümü için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gitmesi planlanıyor.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı için saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya giderek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesinde kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."