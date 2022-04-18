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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını 18 bin 451 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 18 bin 451 taraftar izledi.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 18 bin 451 taraftar takip etti. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen tribünlere gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç önü ve mücadele oynanırken tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

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