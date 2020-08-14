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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı. Bu bölümde denge, mobilizasyon, stabilizasyon ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Devam eden kısımda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanda aralıklı olarak teknik ve interval koşular gerçekleştirildi. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik hedefli pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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