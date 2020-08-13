İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.


Galatasaray'da günün ilk idmanında futbolcuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçerken diğer futbolcular Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda aerob koşu yaptı. Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına core aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.