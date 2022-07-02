Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Basına açık olarak sabah gerçekleşen ilk çalışmanın ardından Galatasaray akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, 7'ye 7 oyunla tamamlandı.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.