İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, yeni transferlerin lisansını çıkardı

Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika’nın lisanslarını çıkardı.

Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.


Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmış fakat lisanslarını çıkarmamıştı. Sarı-kırmızılılar, bugün 3 futbolcunun da lisansını çıkardı.


Saracchi ve Sekidika, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.