İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray yenilenme çalışması yaptı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından salonda ve sahada rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray kafilesi, saat 16.30'da ise özel bir uçuşla Yunanistan'a hareket ederek Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina'da kampa girecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.