Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu son maçında evinde Porto'ya 3-2 mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Schalke 04 evinde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi. Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, böylece grubu üçüncü sırada bitirdi. Aslan yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. D Grubu'nu Porto 16 puanla lider tamamlarken, Schalke 04 11 puanla ikinci, L. Moskova ise 3 puanla son sırada yer aldı.