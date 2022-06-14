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Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

11 Haziran’da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.

11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.


Galatasaray'da yeni yönetim, Dursun Özbek'in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi'nde Abdurrahman Şeref Salonu'nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:


Başkan: Dursun Özbek


İkinci Başkan: Metin Öztürk


Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu


Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey


Genel Sekreter: Eray Yazgan


Muhasip Üye: Levent Yaz

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