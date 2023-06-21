İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde çekildi. Kurada Türkiye'den Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, seri başı olarak yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda oynayacak.


Bu turda ilk maçlar 25 veya 26 Temmuz, rövanşları da 1 veya 2 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.