Galatasaray'a Büyükçekmece'de tahsis edilen arazi için harekete geçildi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilen spor ve sosyal tesis alanı için harekete geçildi. Büyükçekmece Belediyesi'nce Galatasaray Kulübü'ne tahsis edilen yaklaşık 110 dönümlük arazide spor akademisi ve alt yapı tesisleri inşa edilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tahsis edilen arazi için resmi başvuru yaptı. Konuyla ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükçekmece Belediyesi tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilen spor ve sosyal tesis alanıyla ilgili değerlendirme yapıldı. Özbek, Galatasaray'ın akademik kuruluşlarını sadece futbol için değil kendi projeleri içinde binicilik tesislerinin olduğunu, bunu Büyükçekmece'deki araziye taşıyarak inşa etmek üzere harekete geçtiklerini söyledi.

“Şu anda plan ve proje çalışması içindeyiz”

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Sevgili başkanımı ziyarete geldim. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Bugüne kadar Galatasaray için her türlü desteği vermiş bir genel kurul üyemiz. Dolayısıyla buradaki bugünkü buluşmamızın konusu daha önce Büyükçekmece Belediyesi'nin Galatasaray'a tahsis ettiği daha çok futbolla veyahut da spor akademileri üzerine inşa etmek için uygun bir arazi var. Uzun zamandan beri atıl vaziyette bekliyordu. Konu ile ilgili biz harekete geçtik. Daha önce sevgili başkanım ile toplantıları yaptık. Dolayısıyla Galatasaray'ın akademik kuruluşlarını sadece futbol için değil ama projelerimiz içinde binicilik tesisleri de var. Bunu Büyükçekmece'deki bu arazimize taşımak, orada inşa etmek üzere harekete geçiyoruz. Dolayısıyla sevgili başkanım da bu konu ile ilgili bilgi verdi. Onun da desteğini istedim. Şu anda plan ve proje çalışması içindeyiz. Bugün de müracaatımızı yapacağız Büyükçekmece'ye. Dolayısıyla süreç ondan sonra hızlı yürür ama evrak bazında tamamlanması gereken birkaç husus var. Onları tamamlayacağız” dedi.

“Gençliğin önünü açmak için de tesisler yapılması gerekiyor”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ise, Özbek'in plan ve projesiyle birlikte belediyeye müracaatını yaptığını belirterek, “Sayın başkanımın ifade ettiği gibi Galatasaray altyapısını Büyükçekmece'ye taşıma kararı aldı. Onun ötesine bir spor akademisi yapmak üzere harekete geçildiğini ifade etti. Bunun için çok mutlu oldum. Çünkü eğitim her şeyin başıdır. İyi eğitilmiş futbolcu, iyi eğitilmiş insan, iyi eğitilmiş bireyin her zaman başarılı olacağını hepimiz biliriz. Uzun zamandan beri tahsisini Büyükçekmece Belediyesi yaptı. Bu arazinin tahsisini yaptı ama hep proje bazında kaldı. Şimdi görüyorum ki Sayın Dursun Özbek başkanım ve ekibi bu konuda planlarını hazırladılar. Bizimle yoğun çalışmaya girdiler. Bu üçüncü toplantımız oldu. Kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyorum. Biz her türlü desteği spor adına, hele hele spor akademisi adına belediye olarak Türk gençliğine hizmet edecek bu kuruma desteği her zaman vermeye hazırız. Spor hepimizi, herkesi yakından ilgilendiriyor. Bütün spor kulüpleri bu ülkenin gençliği için ve bu ülkenin dünya platformunda sporda da ‘Biz varız'' demesi için çalışıyoruz. Gençliğin önünü açmak için de tesisler yapılması gerekiyor. Yerimiz, imkanımız olduğu müddetçe bütün spor camiasına yer tahsis edebilirim. Yeter ki Türk gençliğini sokaklardan çekelim, dünya klasmanında yarıştıralım. Spor alanında, kültür alanında, sanat alanında bunlar önemli şeyler. Bu ülkenin geleceği için çok önemli bunlar” ifadelerini kullandı.