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Galatasaray'a Slovak hakem

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge oynayacağı karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Filip Glova'nın dördüncü hakem olacağı müsabakada VAR hakemi olarak ise İtalyan Massimiliano Irrati görev alacak.

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