Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Marsilya karşısında 2 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Fenerbahçe derbisine 11'ine göre Marsilya maçında 2 değişiklik yaptı. Terim, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'ye görev verdi. Galatasaray'da Sacha Boey ile Arda Turan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Mbaye Diagne ve Taylan Antalyalı 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile milli futbolcusu Taylan Antalyalı, 4 maç sonra 11'de görev aldı. Diagne ve Taylan son olarak Beşiktaş derbisinde sahaya 11'de çıkmıştı. İki futbolcu, Gaziantep FK, Lokomotiv Moskova, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe müsabakalarının ardından Marsilya karşısında 11'de başladı.

Diagne ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da ilk kez 11'de sahaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu oynadığı 3 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ve Halil Dervişoğlu bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Marsilya maçına da yoğun ilgili gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Taraftarlar, ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz için tribünlere pankart astı.