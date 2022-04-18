Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Yeni Malatyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Malatya ekibi karşısında iki değişiklik yaptı. Torrent; Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'in yerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

Pulgar 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'da devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak transfer edilen Şilili futbolcu Erick Pulgar, Yeni Malatyapor maçı ile 11'e döndü. Süper Lig'de son olarak deplasmanda oynanan Konyaspor mücadelesine 11'de başlayan Pulgar 4 karşılaşma sonra 11'de görev aldı.

Halil 6 hafta sonra 11 başladı

Sarı-kırmızılılarda Halil Dervişoğlu ise Süper Lig'de 6 maç sonra 11 başladı. Ligde son olarak İzmir'de oynanan Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Halil, 6 müsabakanın ardından 11'de şans buldu. 22 yaşındaki futbolcu bu 6 maçın 2'sine sonradan oyuna dahil olurken, 2'sinde kadroda olup oynamadı. Halil söz konusu maçların 2'sinde de kadroya alınmadı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına; Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Erick Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Cicaldau, Emre Kılınç, Arda Turan, Semih Kaya ve Sacha Boey bekledi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan 21 kişilik maç kadrosuna yer almadı.

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