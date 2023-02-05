Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Ümraniyespor maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Ümraniyespor mücadelesinin 11'ine göre bordo-mavililer karşısında 2 değişikliğe gitti. Buruk; Emre Taşdemir ve Milot Rashica'nın yerine Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Galatasaray'da Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi milli futbolcu Kaan Ayhan ise ilk kez 21 kişilik kadroya alındı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başldı.

Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Juan Mata ve Kazımcan Karataş yedeklerde bekledi.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaray - Trabzonspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon evindeki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımlarını maça hazırladı.

Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.