Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre MKE Ankaragücü karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Ankaragücü karşısında 3 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk, sarı kart cezaları olan Sacha Boey ile Sergio Oliveira'nın dışında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Eksikler

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir sakatlıklarından dolayı 21 kişilik kadroda yer almadı. Son yapılan antrenmanların bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi da kadroda bulunmuyor. Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ise anneannesi Susana Acosta'nın vefatı dolayısıyla ülkesine gitti.

Leo Dubois 4 maç sonra 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine sağ bekte Fransız futbolcu Leo Dubois ile başladı. Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük deplasmanında 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, ligde 4 maç sonra 11'de görev aldı.

Taylan ve Emre Kılınç ilk kez rakip

MKE Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez sarı-kırmızılılara karşı rakip oldu. İki futbolcu, Nef Stadyumu'ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar karşısında 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımını maça hazırladı.

82 yaşında yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.