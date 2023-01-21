Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Leo Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'nın yerine Emre Taşdemir, Milot Rashica ve Dries Mertens'e görev verdi.

Öte yandan Galatasaray'ın 21 kişilik maç kadrosunda Haris Seferovic, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross yer almadı.

Emre Taşdemir ligde 5 maç sonra 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşısında sol bekte tercihini Emre Taşdemir'den yana kullandı. Taşdemir, ligde en son Başakşehir deplasmanında 11'de görev almış daha sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 5 maç sonra 11'deki yerini aldı. Emre Taşdemir bu sezon ligde daha önce 3 karşılaşmada oynamıştı.

Galatasaray, Antalyaspor karşına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray - Antalyaspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımını müsabakaya hazırladı.