Galatasaray'da 4 değişik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları müsabakaya göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo'nun yerine Victor Nelsson, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica'ya görev verdi.

Abdülkerim Bardakcı 11'de

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına 11'de başladı. Bardakcı, Başakşehir ile oynanan kupa maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen 28 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Kayserispor müsabakasında görev aldı.

Galatasaray, Kayserispor mücadelesine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.