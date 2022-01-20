Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Domenec Torrent, bu maçla birlikte Nef Stadyumu'nda ilk, sarı-kırmızılıların başında ikinci karşılaşmasına çıktı. Torrent geçtiğimiz deplasmanda oynadıkları Hatayspor mücadelesinin 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Torrent; Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç'in yerine Yedlin, Marcao, Ömer Bayram ve Morutan'a görev verdi.

Eksikler

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında kaleci Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Işık Kaan Arslan sakatlıklarından dolayı sahada olamadı. Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezasından dolayı takımda yer alamadı. Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle oynamadı.

Sarı-kırmızılılar, Paşa karşısına; İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Yedeklerde Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan ve Sacha Boey bekledi.

Galatasaraylı taraftarlar maç öncesinde Kasımpaşa'da oynayan eski futbolcuları Ryan Donk'u tribünlere çağırdı.

Öte yandan mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni teknik direktörleri Domenec Torrent ile ilgili tezahürat yapıp, tribüne çağırdı.

Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Albert Riera karşılaşmayı basın tribününden takip ederek, mücadele ile ilgili notlar aldı. Riera karşılaşma öncesinde de sahadaki çalışmalarda yer aldı.