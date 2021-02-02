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Galatasaray'da 5 futbolcu geldi, 5 gitti

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna 5 futbolcu dahil ederken, 5 futbolcu ile yolları ayrıldı.


Galatasaray ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yaptı. Cimbom, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes olmak üzere kadrosuna toplam 5 futbolcuyu dahil etti.


Gelen futbolcuların yanında Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram kiralık olarak, Erencan Yardımcı da bonservis bedeliyle takımdan ayrıldı.


Sarı-kırmızılı takımda ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle:



Gelenler


Halil Dervişoğlu: Bedelsiz (Kiralık)


Henry Onyekuru: 650 bin Euro (Kiralık)


Mostafa Mohamed: 2 milyon Dolar (1 milyon 655 bin Euro) (1.5 sezon Kiralık)


Yedlin: Bedelsiz


Gedson Fernandes: 500 bin Euro (Kiralık)



Gidenler


Sekidika: Bedelsiz (Kiralık)


Ali Yavuz Kol: 75 bin TL (8 bin 620 Euro) (Kiralık)


Mbaye Diagne: 1 milyon 400 bin Sterlin (1 milyon 577 bin Euro) (Kiralık)


Emin Bayram: Bedelsiz (Kiralık)


Erencan Yardımcı: 4 milyon 200 bin TL (482 bin Euro)

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