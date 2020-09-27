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Galatasaray'da 5 futbolcu ilk kez derbide oynadı

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar ve Etebo ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar ve Etebo ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.


Galatasaray'da birçok futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Bu müsabakada görev alan yeni transferlerde Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar ve Etebo ile Taylan Antalyalı sarı-kırmızılı forma ile ilk kez sarı-lacivertlilere oynadı. Bu yaz takıma katılan bir başka isim olan Arda Turan ise daha önceden Fenerbahçe maçlarında oynamıştı.

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