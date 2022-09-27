Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
İzinli olan Sergio Oliveira antrenmana katılmadı.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.