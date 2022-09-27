İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.


İzinli olan Sergio Oliveira antrenmana katılmadı.


Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.