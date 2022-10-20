Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.