Galatasaray'da ara vermek yok

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra topla ısınma yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in bir oyuncuyla birlikte katılacağı basın toplantısı ise saat 15.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.