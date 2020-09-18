Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'ye karşı tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 17.30'da yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.