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Galatasaray'da Belhanda belindeki ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir ise takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.


Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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