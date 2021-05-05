Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda taktik oyun oynanırken ana bölümde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Henry Onyekuru, antrenmanda kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.