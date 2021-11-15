İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas ve top kapma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.


Milli takımlarından davet alan 15 oyuncu antrenmana katılmadı.


Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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