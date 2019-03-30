Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou düz koşulara başladı

Antrenmanda sarı-kırmızılıların forvetleri Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo ise günü sahada koşu çalışmasıyla tamamladı. Milli takım kampından dönen Christian Luyindama da adaptasyon çalışması yaptı.

Öte yandan antrenman öncesinde Ryan Donk'un doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.