Galatasaray'da Emre Akbaba salonda çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas destek çalışması yapıldı. Daha sonra dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Sinan Gümüş, tedavisinin ardından düz koşu yaptı. Alçıları 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programına başlanan Emre Akbaba, salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.