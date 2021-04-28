İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da evdeki kötü seri bitti

Galatasaray, Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig’de evinde 4 maç sonra 3 puan aldı.

Galatasaray, Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig'de evinde 4 maç sonra 3 puan aldı.


Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirve takibini sürdürdü. Aslan ayrıca ligde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Cimbom Türk Telekom Stadyumu'nda son oynadığı 4 karşılaşmadan 3 puan alamamıştı. Galatasaray bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.