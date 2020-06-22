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Galatasaray'da Falcao şoku!

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki Falcao'nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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