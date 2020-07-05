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Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Galatasaray’ın Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.


Süper Lig'de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart'ta Gençlerbirliğ'ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.


Galatasaray bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı.

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