Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Galatasaray'ın Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.

Süper Lig'de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart'ta Gençlerbirliğ'ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

Galatasaray bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı.