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Galatasaray'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig’deki galibiyet hasreti 7’ye çıktı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7'ye çıktı.


Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray sahadan 4-1 mağlubiyet ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta galibiyete uzanamadı. Aslan, ligde en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Cimbom daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi.

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